شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة حسنى: موسيمانى أدار مباراة السوبر بشكل خاطئ ويتحمل النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة حسنى، لاعب الأهلى السابق، أن مباراة السوبر المحلى والتى توج بها طلائع الجيش على حساب الأهلى لم تشهد شراسة فى الضغط من جانب الفريق الأحمر.

وقال حسنى فى تصريحات لقناة الأهلى إن موسيمانى أدار المباراة بشكل خاطئ ومن البداية لم نر خلق أى دوافع من جانب موسيماني للاعبين، لذلك لا بد أن يتحمل نتيجة خطأه باللعب بالطريقة القديمة.

وتوّج فريق طلائع الجيش ببطولة السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية 3/2 خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء باستاد برج العرب فى السوبر المصرى، ليلجأ الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية.