شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الأهلي عمل اللى هو عاوزه وجاب غربال ورغم كدة خسر السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد الغندور أن الأهلى فعل مايريد بوجود مصطفى غربال حكما لمباراته أمام طلائع الجيش فى السوبر، والطلائع يغيب عنه لاعبون كثرون ورغم ذلك خسر المباراة.

وقال الغندور فى برنامج زملكاوي: "الأهلى عمل اللى هو عاوزه، وجاب غربال ورغم كدة خسر"، مضيفا أن الجيش فاز بالسوبر فى الوقت الذى رحل عنه 8 لاعبين ولم يكن هناك لاعبون لإكمال الاسكور لقائمة الـ20، فى الوقت الذى أبرم فيه الفريق المنافس فى السوبر صفقات كثيرة.

وتوّج فريق طلائع الجيش ببطولة السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية 3/2، خلال المباراة التى جمعتهما مساء، الثلاثاء، باستاد برج العرب فى السوبر المصرى، ليلجأ الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية. ولجأ الأهلي وطلائع الجيش إلى ضربات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الاصلي والإضافي بالتعادل السلبي.