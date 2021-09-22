شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو جابر: صافرة الحكم الجزائري في السوبر خلعت قلوبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علّق ميدو جابر، لاعب طلائع الجيش، على الفوز بكأس السوبر المصري، على حساب النادي الأهلى في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب برج العرب، بالإسكندرية.

وقال جابر، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "بطولة كبيرة لأنها أول بطولة تدخل النادي، وكان شعور اللاعبين قبل فوز الفريق بلحظات لا يوصف".

وتابع ميدو جابر: "حينما أطلق الحكم صافرته قبل إعلان تتويجنا توقفت قلوبنا، تعجبنا لأن الكرة لم يوجد بها أى شك للعودة للفار، ولكن بعد إطلاق الصافرة وتأكيد الموقف انطلقت أفراحنا".

وتكون تشكيل الأهلى من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأكرم توفيق وياسر إيراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول فى الدفاع وحمدى فتحى وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في الهجوم، وحسين الشحات وطاهر طاهر ومحمد شريف فى الهجوم.

ويتكون تشكيل الطلائع من: محمد بسام في حراسة المرمى، علي الفيل، خالد سطوحي، محمد ناصف، حسن مجدي في الدفاع، وأحمد عبد الرحمن زولا، مهند لاشين، عمرو السيسي في الوسط، وأحمد سمير، عبد الرحمن شيكا، ميدو جابر في الهجوم.

ودخل الأهلى المباراة بعد تتويجه بلقبى الدورى والكأس 2019/2020، بينما دخل طلائع الجيش باعتباره وصيف بطل كأس مصر، بعد الهزيمة في النهائي بركلات الترجيح.

وعلى مدار تاريخ مشاركات الأهلي في البطولة التي انطلقت مطلع الألفية والبالغ عددها 14 مشاركة تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 5 مباريات احتكم فيهم لركلات الترجيح من نقطة الجزاء والتي انحازت للأهلي في 3 مناسبات، وتخلت عنه في مناسبتين وخسر البطل التاريخي للسوبر في مباراة واحدة وكانت أمام حرس الحدود.