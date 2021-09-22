ملف الثلاثاء.. تتويج طلائع الجيش بالسوبر.. وعقوبات قاسية من الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الثلاثاء:

تأهل سيتي وليفربول لدور الـ16 بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية

مستشار الزمالك القانوني يتحدث عن.. ملف النقاز.. وتطورات قضية جروس وشيكابالا

إنتر يتجاوز فيورنتينا ويتربع على صدارة الدوري الإيطالي

لاشين: فوجئت بشائعات انتقالي للزمالك وبيراميدز.. واتفقت مع الطلائع على الرحيل

بسام: توقعت ركلة جزاء بانون.. وأتمنى التواجد في المنتخب

لعنة الضربات الترجيحية تصيب الأهلي للمرة الثالثة في السوبر

"عقوبات قاسية".. أول رد فعل من الخطيب بعد خسارة السوبر

بسيوني: الحكم كان رائعاً.. وسمير لن يرحل عن الطلائع

"سوبر بسام".. قائد كتيبة الطلائع الذي حقق ما تمناه (تقرير)

طلائع الجيش: هذا أفضل سيناريو لنا.. والأهلي لم يطلب بسام

بسام: الأهلي فاوضني.. الرفض صعب.. والشناوي رقم 1

أحمد سمير: أي لاعب يتمنى اللعب للأهلي

على طريقة نهائي "يورو 2020" ونوبل.. بانون يهدر أول ركلة جزاء بمسيرته

طلائع الجيش يكتب التاريخ ويهدي "روح" المشير طنطاوي لقبا استثنائيا (تقرير)

الزمالك يهنئ طلائع الجيش بالسوبر

لقب تاريخي.. طلائع الجيش يكتب رقما غائبا منذ 2009

بسيوني: تتويجنا بالسوبر تاريخي.. حققنا اللقب أمام بطل كبير مثل الأهلي

تقارير: برشلونة أراد صلاح عام 2017 وبارتوميو فضل عليه لاعب أخر