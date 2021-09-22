إنتر يتجاوز فيورنتينا ويتربع على صدارة الدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - د.ب.أ

انفرد فريق إنتر ميلان بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل فوزه المثير على مضيفه فيورنتينا 3 /1 الثلاثاء في المرحلة الخامسة.

وفي مباريات اخرى فاز اتالانتا على ضيفه ساسولو 2 /1 وفرض جنوه التعادل 2 /2 على مضيفه بولونيا.

ورفع إنتر ميلان حامل اللقب رصيده في الصدارة إلى 13 نقطة بفارق نقطة واحدة عن نابولي وتوقف رصيد فيورنتينا عند تسع نقاط في المركز السادس.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فيورنتينا بهدف سجله ريكاردو سوتيل 23.

وفي الشوط الثاني رد ماتيو دارميان والبوسني إدين دجيكو بهدفين لإنتر ميلان في الدقيقتين 52 و55.

ولعب فيورنتينا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 78 لطرد نيكولاس جونزاليس، مما مكن إنتر ميلان من تسجيل هدف ثالث حمل توقيع ايفان بيريسيتش في الدقيقة 87.

وعلى ملعب جيويس تقدم اتالانتا بهدفين عن طريق روبن جوسينس ودافيد زاباكوستا في الدقيقتين الثالثة و37 ورد دومينيكو بيراردي بهدف لساسولو في الدقيقة 44.

الفوز رفع رصيد اتالانتا إلى عشر نقاط في المركز الرابع وتوقف رصيد ساسولو عند أربع نقاط في المركز الثاني عشر.

وعلى ملعب ريناتو دال آرا انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم تقدم بولونيا بهدف عن طريق المدافع الاسكتلندي الشاب آرون هيكي في الدقيقة 49 لكن بعد ست دقائق فقط أدرك ماتيا ديسترو التعادل لجنوه.

وحصل بولونيا على ضربة جزاء ترجمها المهاجم النمساوي ماركو ارناوتوفيتش إلى هدف التقدم لأصحاب الأرض قبل خمس دقائق من النهاية.

ولكن قبل دقيقة واحدة من النهاية حصل جنوه أيضا على ضربة جزاء سجل منها المدافع المخضرم دومينيكو كريشيتو هدف التعادل القاتل.

ورفع بولوينا رصيده إلى ثمان نقاط في المركز السابع مقابل أربع نقاط لجنوه في المركز الثالث عشر.