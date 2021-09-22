تأهل سيتي وليفربول لدور الـ16 بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تأهل فريقا مانشستر سيتي وليفربول إلى دور الستة عشر لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم بعد أن حقق كلاهما الفوز اليوم الثلاثاء في الدور الثالث.

واكتسح مانشستر سيتي حامل اللقب ضيفه ويكمب وندررز 6 /1 وفاز ليفربول على مضيفه نوريتش سيتي 3 /صفر.

وفجر كوينز بارك رينجرز مفاجأة كبيرة بتأهله لدور الستة عشر بفوزه على ضيفه إيفرتون 8 /7 بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة بالتعادل 2 /2.

كما تأهل ليدز يونايتد وساوثهامبتون للدور التالي بفوز الأول على مضيفه فولهام 6 /5 بركلات الترجيح وفاز ساوثهامبتون على مضيفه شيفيلد يونايتد 4 /2 بركلات الترجيح أيضا.

وفاز بيرنلي على ضيفه روشديل 4 /1 حيث سجل جاي رودريجيز الأهداف الأربعة (سوبر هاتريك) لبيرنلي.

وتغلب ستوك سيتي على مضيفه واتفورد 3 /1 وسندرلاند على مضيفه ويجان 2 /صفر.

وعلى استاد الاتحاد انتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدف ، إذ تقدم ويكمب بهدف عن طريق براندون هانلان في الدقيقة 22 لكن سيتي رد بثلاثية.

وأدرك البلجيكي كيفين دي بروين التعادل لسيتي في الدقيقة 29 ثم أضاف الجزائري رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 43 ثم أحرز فيل فودين الهدف الثالث في الدقيقة 45.

وسجل الإسباني فيران توريس الهدف الرابع في الدقيقة 71 ثم سجل محرز الهدف الثاني له والخامس لأصحاب الأرض في الدقيقة 83 قبل أن يختتم كول بالمر التسجيل في الدقيقة 88.

وعلى استاد كارو رود، قاد الياباني تاكومي مينامينو فريقه ليفربول للفوز على نوريتش بثلاثية بعدما سجل الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين الرابعة و80 وتكفل البلجيكي ديفوك اوريجي بالهدف الثاني في الدقيقة 50.