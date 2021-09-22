مستشار الزمالك القانوني يتحدث عن.. ملف النقاز.. وتطورات قضية جروس وشيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال نصر عزام، المستشار القانوني للزمالك لشؤون الفيفا، إن عقوبة إيقاف القيد لفترتين هي عقوبة انضباطية صادرة من "فيفا".

وأضاف عزام، خلال مداخلة بفضائية الزمالك:"نحاول قبل 7 أكتوبر إيقاف العقوبة وتقدمنا بطلب لإلغائها، جميع اللاعبين العائدين من إعارة يمكنهم المشاركة مع الزمالك وحالة سيف الجزيري بها حالة من الجدل ففعلنا بند شراء اللاعب والدوري لم يكن قد انتهى".

وتابع المستشار القانوني للزمالك لشؤون الفيفا:"القرار الصادر لا يتضمن خصم نقاط، وإذا كان هناك خصمًا للنقاط (فيفا لا يهزر) ولا تُخفى مثل هذه الأشياء ولو هناك قرارًا سيكون موجودًا، فيفا يُتابع تنفيذ القرار لذا لا أحد يستطع التلاعب بها ولكن النقطة المهمة من ضمن قرارت "فيفا" حين يكون لديك تكرار لبعض القضايا ممكن فيفا يأخذ عقوبات أكثر لذا في الفترة الماضية تم غلق 6 قضايا وتم تخفيض مبالغ كبيرة".

وتطرق عزام، لأزمة لاعب فريق الزمالك، حمدي النقاز بقوله:"بالنسبة لحمدي النادي رفع شكوى ضده وهو أيضًا حرك دعوى قضائية فحصل على حكم أولي بالحصول على مليون و300 ألف دولار واستأنف الزمالك ضد القرار لدى المحكمة الرياضية الدولية وقدم كذلك الشكوى الأساسية التي طلب بها التعويض واعتمد حمدي النقاز على الورقة التي حصل عليها ولم يتم الرد على الإنذار لذا أصدرت "فيفا" الحكم الأولي".

واسترسل:"تقييم المحامي الخاص بنادي الزمالك كان 50 :50 لذا حين كان هناك فرصة للتسوية مع اللاعب لإنهاء القضايا الموجودة التي تؤثر على وضع الأندية في المشاركات الأفريقية وغيرها تم ذلك.. أنت تريد إغلاق القضايا فاللاعب تنازل عن الحكم بالكامل وهنا ضمنت عدم توقيع أي غرامة مالية، التسوية نُفذت قبل الحكم.. ولكن ماذا إذا جاء الحكم بمليون و300 ألف دولار؟".

وأتم المستشار القانوني للزمالك لشؤون الفيفا تصريحاته بالتطرق لقضية مدرب فريقه الأسبق، جروس، بقوله:"كان هناك مكافأت لجروس ومستحقات آخر شهرين من الدوري وهذه مستحقات لايوجد بها تخفيض أمامنا أسبوعين لدفع 700 ألف دولار لجروس حتى لا يتعرض النادي لإيقاف قيد وقضية سبروتينج لشبونة البرتغالي بخصوص شيكابالا المبلغ تخطى أكثر من 500 ألف يورو كان المفروض دفع 400 ألف يورو ولتأخر النادي أصبحت أكثر من 500 ألف يورو".