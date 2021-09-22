لعنة الضربات الترجيحية تصيب الأهلي للمرة الثالثة في السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

لم تبتسم ركلات الترجيح للأهلي في مباراة السوبر المصري (2019/2020) بعد خسارة الفريق أمام طلائع الجيش بنتيجة (3-2) في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليتم الاحتكام إلى وقت إضافي على شوطين، لكن مر هو الآخر دون جديد، لتكون كلمة الفصل عبر ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت لطلائع الجيش.

وباتت هذه المرة هي الثالثة على التوالي للأهلي التي يخسر فيها لقب السوبر بركلات الترجيح، حيث أهدر الأهلي ثلاث ركلات ترجيحية عن طريق كل من بدر بانون، محمد مجدي أفشة ومحمد شريف.

وتحقق نفس السيناريو للأهلي في النسخة الماضية أمام الزمالك بنتيجة (4-3) في إستاد محمد بن زايد بالإمارات، بالإضافة إلى نسخة 2016 على نفس الملعب وضد المنافس ذاته ولكن بنتيجة (3-1).

وعلى مدار تاريخ مشاركات الأهلي في البطولة التي انطلقت مطلع الألفية والبالغ عددها 15 مشاركة حتى الآن، تمكن المارد الأحمر من تحقيق اللقب 11 مرة، ليكتب الطلائع الهزيمة الرابعة لبطل المسابقة التاريخي.

وتعادل الأهلي في ست مباريات احتكم فيهم لركلات الترجيح من نقطة الجزاء، والتي انحازت له في ثلاث مناسبات، وتخلت عنه في مثلهم، وجاءوا جميعا في آخر ثلاث نسخ لجأ فيها إليها وأدارت ظهرها للاعبيه.

وبخلاف تلك النسخ الثلاث التي خسرها الأهلي، فاز النادي الأهلي بالضربات الترجيحية على حساب الزمالك (5-4) بنسخة 2014، الإسماعيلي (4-2) في 2007، والزمالك (3-1) في نسخة 2003.

يُذكر أن خسارة السوبر جاءت لتكتب أول مباراة نهائية يخسرها المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، واللقب الثاني بشكل عام بعد خسارة بطولة الدوري المصري في الموسم الماضي.