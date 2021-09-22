لاشين: فوجئت بشائعات انتقالي للزمالك وبيراميدز.. واتفقت مع الطلائع على الرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مهند لاشين لاعب طلائع الجيش عن اتفاقه مع إدارة ناديه على الرحيل، نافيا في الوقت ذاته أن يكون قد انتقل بالفعل إلى الزمالك كما يثار في الفترة الأخيرة.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" قال لاشين :"فوجئت بأخبار انتقالي إلى الزمالك وبيراميدز وفيوتشر قبل مواجهة الأهلي في كأس السوبر".

وشارك مهند لاشين في تعادل طلائع الجيش مع الأهلي 0-0 في كأس السوبر قبل الفوز على الأحمر (3-2) بركلات الترجيح على استاد برج العرب وتحقيق أول لقب للفريق العسكري.

وأضاف لاشين :"أغلقت هاتفي قبل مباراة الأهلي حتى أتمكن من التركيز بعيداً عن شائعات انتقالي لأندية أخرى، بسبب استقبال عدد كبير من الاتصالات للاستفسار عن الأمر".

وأنهى لاعب الطلائع :"اتفقت مع إدارة الجيش على الرحيل رغم تبقي موسمين في تعاقدي، وهناك موافقة على الأمر، وفي انتظار إنهاء الاتفاق مع الإدارة والنادي الذي يرغب في ضمي".