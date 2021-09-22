بسام: توقعت ركلة جزاء بانون.. وأتمنى التواجد في المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد بسام حارس طلائع الجيش، أنه توقع التصدي لركلة جزاء بدر بانون لاعب الأهلي، موجهاً رسالة إلى عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر.

وتوج طلائع الجيش ببطولة كأس السوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (3-2).

وقال بسام في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس 1": "كان لدينا توفيق اليوم في ضربات الجزاء، ودرست لاعبي الأهلي لأنه نفس القوام الذي لعبنا أمامه في نهائي الكأس".

وأضاف: "ركلة الجزاء التي كنت متوقع أن أتصدى لها هي ركلة جزاء بدر بانون، لأنني أعلم أنه يسدد الكرة في الزاوية العالية ولذلك اتجهت في نفس الزاوية".

واختتم بسام تصريحاته: "رسالتي للحضري أنني قدمت أداء جيد وأتمنى التواجد في المنتخب مثلما فعلت خلال الفترة الماضية، وحتى إن لم أتواجد سأكون راضي بهذا القرار وأتمنى التوفيق لكل من سينضم".