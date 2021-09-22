"عقوبات قاسية".. أول رد فعل من الخطيب بعد خسارة السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي خصم 300 ألف جنيه من كل لاعب في الفريق، كذلك مدير الكرة وأعضاء الجهاز الفني.

وخسر الأهلي لقب كأس السوبر المصري أمام طلائع الجيش بفضل ركلات الجزاء الترجيحية.

وأشار الأهلي عبر الموقع الرسمي للقلعة الحمراء، أن القرار جاء بعد أداء الفريق في مباراة السوبر، الذي لم يكن يتناسب على الإطلاق مع القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء اللاعبون وجهازهم الفني والإداري والطبي.

وأعلن الأهلي القرار التالي عبر موقعه الرسمي:

انطلاقا من ثوابت النادي، وفي ظل الدعم الكبير الذي يتم توفيره لمنظومة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره.

قرر الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة والمشرف على قطاع كرة القدم، خصم مبلغ 300 ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول، وخصم مثلها من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفني وبنسب من بقية أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقا لرواتبهم.

كما قرر اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى في ذات الاتجاه، لحين عودة كل عنصر لتقديم المردود الذي يستحقه النادي وجماهيره.