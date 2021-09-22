الزمالك يوضح تفاصيل رفع العقوبة في قضية النقاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

علَّق عمرو أدهم، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على قرار المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بقبول طعن النادي الأبيض ضد الحكم الصادر للتونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن العائد مجددا للفريق.

وقال عمرو أدهم في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار": "الزمالك تقدم بطعن أمام المحكمة الرياضية، وطلب عدم الموافقة على حكم فيفا، وكان رأي المحاميين أن المحكمة الرياضية ستؤيد حكم فيفا أو ستقوم بتخفيض قيمة الغرامة".

وأضاف: "الإدارة استطلعت رأي الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق لمعرفة رأيه في اللاعب من الناحية الفنية، وأجاب بأنه يحتاج اللاعب فنيا، وقمنا بالتواصل مع النقاز وكان أول شروطنا أن يتنازل عن أي حكم سيصدر لصالحه من قِبل المحكمة الرياضية، وتم إدراج الشرط في اتفاقية التسوية".

وتابع: "أصبح لدينا لاعب حر له مستحقات سيحصل عليها خلال فترة تواجده مع النادي، وتحول موقف النادي من احتمالية فرض غرامة إلى امتلاكه لاعبا سيستفيد منه إما فنيا بتدعيم الجبهة اليمنى وإما ماديا سواء بالبيع أو الإعارة".

وأوضح: "فوز الزمالك بقضية حمدي النقاز قال عنه محامي الزمالك تاريخيا لأنه غير متوقع أو لم يحدث من قبل، وهو ما يعني أنه كانت هناك احتمالية لتأييد حكم الغرامة على النادي".

وشدد: "في كل الأحوال كانت هناك غرامة على النادي، وهذه الغرامة لم نكن نعلم قيمتها أو ما سيترتب على النادي من عقوبات إذا لم نسددها في التوقيت المحدد".

وأكمل: "هل الأفضل أن الزمالك كان ينتظر حكم المحكمة الذي لا نعرفه، أم نضع النادي في موقف يتعامل خلاله مع اللاعب فنيا أو ماديا بالبيع أو الإعارة؟ حيث نملك أحقية بيع حمدي النقاز أو إعارته خاصة بعد توقيعه للزمالك".

وأتم عضو إدارة الزمالك قائلا: "هناك 14 قضية على النادي ونسعى لإنهاء الأزمات، وتمت تسوية 7 قضايا حتى الآن خلال أربعة أشهر لنا".