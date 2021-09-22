طلائع الجيش: هذا أفضل سيناريو لنا.. والأهلي لم يطلب بسام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد أحمد المهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، أن مواجهة الأهلي لا يمكن أن تكون بسيناريو أخر، مشيراً الى أن الأهلي لم يطلب الحارس محمد بسام بشكل رسمي.

وتُوج طلائع الجيش بطلاً لكأس السوبر المصري أمام الأهلي للمرة الأولى في تاريخه بركلات الجزاء الترجيحية.

وقال أحمد المهدي في تصريحات لقناة "صدى البلد" ظروف طلائع الجيش كانت صعبة، الفريق فقد العديد من العناصر المميزة، كان من الصعب اللعب بأي سيناريو أمام الأهلي سوى الذي قمنا به".

وأضاف "لعبنا أمام بطل أفريقيا يمتلك مجلس إدارة كبير ومحترم وجهاز فني مميز، أبطال أفريقيا وثالث العالم، وبالتالي هذا هو أفضل سيناريو يمكن أن نلعب به أمام الأهلي".

واستمر "نتمنى أن التتويج بالسوبر يكون بمثابة دفعة قوية للفريق في المباريات المقبلة، الدوري المقبل سيكون صعب للغاية، نتمنى أن نوفق في القادم".

واختتم "لم يصل لنا أي عرض رسمي من الأهلي بخصوص التعاقد مع محمد بسام".