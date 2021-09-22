عقوبات على المنتخب المجري على خلفية إساءات عنصرية بحق لاعبين إنجليز

المنامة - ياسر ابراهيم - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم توقيع عقوبة اللعب من دون جمهور لمدة مبارتين على المنتخب المجري بعد تعرض لاعبي المنتخب الإنجليزي لإساءات عنصرية من قبل مشجعي المنتخب المجري في المباراة التي أقيمت بين الجانبين في بودابست في الثاني من أيلول سبتمبر الجاري في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

كما فرض الفيفا على الاتحاد المجري لكرة القدم غرامة بمبلغ يفوق الـ158 ألف جنيه إسترليني.

وبحسب الفيفا فإن قرار حرمان المجر من الحضور الجماهيري في المباراة الثانية سيتم تأجيله لمدة عامين.

وأوضح بيانُ الفيفا الصادر في هذا الصدد أنه لا يتسامح على الإطلاق مع مثل هذا السلوك المقيت في لعبة كرة القدم. وقال مجلسُ الفيفا إنه "عازمٌ على التصدي لأي شكل من أشكال العنصرية والعنف وأي شكل آخر من أشكال التمييز أو الإساءة ".