سواريز يقود أتلتيكو مدريد لانتزاع فوز صعب من خيتافي

المنامة - ياسر ابراهيم - نجح أتلتيكو مدريد في اقتناص فوز بالغ الصعوبة بهدفين مقابل هدف من مستضيفه خيتافي الثلاثاء في افتتاح المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح ستيفان ميتروفيتش التسجيل لخيتافي في الدقيقة 45 من الشوط الأول، وتمكن لويس سواريز من اقتناص التعادل لأتلتيكو في الدقيقة 78، قبل أن يواصل تألقه مع حامل اللقب وينجح في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة (90+1).



وارتقى أتلتيكو مدريد إلى الصدارة بعد أن رفع رصيده إلى 14 نقطة بعد أن حقق انتصاره الرابع في المسابقة مقابل تعادلين، ويتفوق أتلتيكو بفارق نقطة وحيدة على ريال مدريد الثاني والذي سيستضيف ريال مايوركا غداً.



من جانبه واصل خيتافي نتائجه المتواضعة بعد أن تلقى خسارته السادسة على التوالي.



أحداث المباراة



أجرى مدرب أتلتيكو سيميوني ثلاثة تبديلات مقارنة مع مباراة أتلتيك بلباو في المرحلة السابقة، مع عودة المهاجم الأوروغوياني سواريس والبلجيكي يانيك كاراسكو والمكسيكي هيكتور هيريرا إلى التشكيلة الاساسية. فيما غاب جيوفري كوندوغبيا من جمهورية أفريقيا الوسطى والفرنسي توما ليمار بسبب الاصابة والمهاجم البرتغالي جواو فيليكس للإيقاف.



بدا واضحاً أن خيتافي لا يهاب حامل اللقب، فجاراه في الشوط الأوّل من دون خطورة تذكر، في حين تحصل الضيف على محاولته الاولى في الدقيقة 37 بعد تمريرة من العائد المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان ما أربك المدافع التوغولي دجينيه أورتيغا الذي اعاد الكرة إلى الخلف، فسددها سواريس "على الطاير" بقدمه اليمنى من داخل المنطقة تصدى لها الحارس البيروفي دافيد سوريا.



وتخلص خيتافي من لعنة عدم تسجيله أمام أتلتيكو في سلسلة من 17 مباراة وتحديداً منذ 10 أعوام، بعدما دوّن المدافع الصربي ميتروفيتش اسمه على لائحة الشرف إثر استغلال مواطنه نيمانيا ماكسيموفيتش خطأ من الحارس السلوفيني يان أوبلاك الذي فشل في التقاط الكرة داخل المنطقة ليمرر كرة عرضية تابعها الهداف-المدافع رأسية اصطدمت بالقائم الأيمن ومنه إلى داخل مرمى (45).



شوط الحسم والإثارة



دخل أتلتيكو الشوط الثاني ضاغطاً بهدف إدراك التعادل، فكان غريزمان أوّل من دق ناقوس الخطر بتسديدة بقدمه اليسرى مرت بجانب المرمى (57).



وأجرى سيميوني تبديلين في الدقيقة 63 فأخرج الانكليزي كيران تريبييه والبرازيلي رودريغو لودي وأدخل ماريو هيرموسو والارجنتيني رودريغو دي بول، ليعود بعد 4 دقائق ويخرج غريزمان ويدفع بالبرازيلي ماتيوس كونيا بدلاً منه.



وفي خضم هجمات "كولكونيروس" اصطدمت رأسية سواريس بالعارضة (73)، ليطرد الحكم بعد دقيقة لاعب وسط خيتافي ألينيا ببطاقة صفراء ثانية إثر عرقلة على كونيا، ليستفيد مهاجم برشلونة السابق من النقص العددي في صفوف منافسه لإدراك التعادل بعدما روض تمريرة عرضية من هيرموسو وسدد بقدمه اليسرى كرة بينية في الشباك (78)، ليعود "إل بيستوليرو" ويمنح النقاط الثلاث لفريقه برأسية قاضية اصطدمت بالأرض وإلى الشباك في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.



المصدر: بي إن سبورت