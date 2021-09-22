الامارات | 5 أندية تتنافس على لقب «كأس الجوجيتسو» السبت

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أندية تتنافس على لقب «كأس الجوجيتسو» السبت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، السبت المقبل، الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، التي ستقام في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي، بمشاركة نخبة من لاعبي الجوجيتسو المنتسبين إلى أندية وأكاديميات الدولة.

وذكر بيان صحافي: «تشهد الجولة الختامية من البطولة منافسات في ثلاث فئات، هي الناشئين (تحت 16 عاماً)، والشباب (تحت 18 عاماً)، والكبار (فوق 18 عاماً). وعلى مدى الجولات الأربع الماضية، أثبتت أندية العين والوحدة والجزيرة وبني ياس والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، علو كعبها، وقدرتها على تقديم أداء مميز على البساط، وستسعى جميعها بقوة إلى مواصلة مشوارها الطموح، والمحافظة على حظوظها للفوز باللقب، ضمن فئات الناشئين والشباب والكبار».

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو يوسف البطران، أن اتساع قاعدة المنافسين على اللقب حتى الجولة الأخيرة، يعكس التطور الكبير للأندية على مستوى الدولة، والعمل الرائع الذي تقوم به في تطوير قدرات ومهارات اللاعبين، ليكونوا قادرين على المنافسة عالمياً، بما يواكب رؤية الاتحاد من أجل الارتقاء باللعبة، ورفع مستوى المنافسة في البطولات المحلية.

وقال: «نتوقع مشاهدة نزالات عالمية المستوى في الجولة الختامية للبطولة في ظل جاهزية اللاعبين، الذين شاركوا مؤخراً في بطولة آسيا للجوجيتسو بأبوظبي، ونجحوا في تحقيق عدد من الميداليات الملونة، كما تعتبر محطة أساسية في إعدادهم للمشاركة في بطولتي العالم وأبوظبي العالمية للمحترفين خلال الأسابيع القليلة المقبلة».

وأعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو تخصيص جائزة مالية تبلغ 720 ألف درهم للفائزين بالمراكز الأولى في البطولة، بواقع 270 ألف درهم لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئة الكبار، و240 ألف درهم لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئة الشباب، و210 آلاف درهم لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئة الناشئين.

وعلى صعيد فئة الناشئين تحت 16 عاماً، يدخل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المنافسات في الجولة الأخيرة، وهو في الصدارة برصيد 7780 نقطة، ويليه نادي الوحدة برصيد 6570 نقطة، ثم نادي العين برصيد 6239 نقطة.

أما على صعيد فئة الشباب تحت 18 عاماً، فيتصدر نادي العين المنافسات برصيد 9430 نقطة، ويليه نادي بني ياس برصيد 6360 نقطة، ثم الوحدة برصيد 4280 نقطة.

وبخصوص فئة الكبار فيحل الوحدة في الصدارة برصيد 6650 نقطة، متفوقاً على العين صاحب الـ5240 نقطة، ثم الجزيرة صاحب الـ3090 نقطة.

720 ألف درهم مجموع جوائز البطولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news