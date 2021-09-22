الامارات | راشد الظاهري يفوز بسباق لوناتو

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد الظاهري يفوز بسباق لوناتو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق نجم الكارتينغ الإماراتي راشد الظاهري، الفوز الأول له مع فريقه الجديد «Kart Republic»، إذ حصل على صدارة سباق مدينة لوناتو في شمال إيطاليا، الذي أقامه منظمو Formula 4 الإيطاليون، منظمو بطولة العالم للكارتينغ WSK، يوم الأحد الماضي.

وتنافس الظاهري مع أكثر من 250 سائقاً من أكثر من 50 دولة.

وقال راشد الظاهري في بيان صحافي: «كانت معركة كبيرة، حاولت فيها أن أبذل قصارى جهدي، هناك بعض الأشياء التي يجب تعلمها، كما هي الحال دائماً، ونأمل أن نطبق هذه الملاحظات في الجولات القادمة».

وأضاف: «كان الفريق متجانساً للغاية، هنا أود أن أشكر جميع أفراد فريق عمل (Kart Republic) على دعمهم، إنها بداية جيدة لنا معاً، ونأمل في السباق القادم في مدينة أدريا أن نكون قادرين على الفوز بالمركز الأول».

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