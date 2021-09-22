الامارات | كومان: برشلونة لم يعد الفريق نفسه قبل 8 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن كومان: برشلونة لم يعد الفريق نفسه قبل 8 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دافع مدرب برشلونة، الهولندي رونالد كومان، عن خططه التكتيكية عقب التعادل القاتل والمخيب على أرضه ضد غرناطة 1-1، أول من أمس، في ختام المرحلة الخامسة من بطولة إسبانيا لكرة القدم، وذلك بعد تلقيه انتقادات لخيانة تقاليد برشلونة الهجومية. وقال: برشلونة اليوم لم يعد الفريق نفسه الذي كان قبل ثماني سنوات. إذا رأيتم قائمة اللاعبين، فماذا عساي أن أفعل؟ وزج كومان بقلب الدفاع بيكيه من دكة البدلاء قبل ربع ساعة من النهاية، في مركز هجومي إلى جانب مواطنه لوك دي يونغ، ما تسبب في غضب كبير من الجمهور. وقال إنه هادئ، ولا يخشى الإقالة، رغم تراجع مستوى الفريق، وتوتر أكثر في العلاقة بينه وبين رئيس النادي خوان لابورتا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news