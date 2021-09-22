الامارات | منصور بن محمد: الارتقاء بالتنافسية يعزّز الأداء الرياضي ويحفز على تحقيق مزيد من الإنجازات

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أهمية الارتقاء بمستوى التنافسية بين الرياضيين والأندية والشركات الرياضية، كونها تسهم في تعزيز الأداء الرياضي، وتولد الدافع، وتمهد الطريق لتحقيق المزيد من الإنجازات، كما أكد سموه أهمية التقدير والتكريم للمتميزين في مختلف الرياضات، بما يحفزهم على تحقيق المزيد من الإنجازات، ويقدم الحافز لتطوير الأداء والتنافس للتفوق ليس في ميدان نتائج الفرق الرياضية فحسب، ولكن أيضاً على صعيد التفوق التنظيمي والإداري، وتطوير منهجيات وخطط العمل، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية الوطنية، والموارد المالية للأندية وشركات كرة القدم، وتوسيع نطاق تأثيرها في المجتمع، واستقطاب وتطوير الموهوبين في مختلف الرياضات. وقال سموه إن «الارتقاء بالتنافسية يعزز مستوى الأداء الرياضي ويحفز على تحقيق مزيد من الإنجازات».

جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الخامس لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، حيث اعتمد سموه نتائج الدورة الثامنة من «نموذج دبي للتفوق الرياضي»، كما وجه سموه بتنظيم حفل تكريم لأندية دبي، يُكرَّم خلاله أصحاب الإنجازات الفردية والمؤسسية في مختلف مجالات العمل الرياضي، الذين فازوا بفئات النموذج، على أن يتم تنظيم الحفل 14 أكتوبر المقبل.

وأثنى سمو رئيس مجلس دبي الرياضي على ما حققته الأندية وشركات كرة القدم في دبي، من نتائج جيدة ضمن مختلف مؤشرات التقييم، وما أظهرته من حرص على التطور والتميز في نتاج عملها الإداري والفني وخطط التطوير لجميع القطاعات، الأمر الذي يستحق تقدير المتميزين منهم لما قدموه من جهد.

وأضاف سموه: «خاضت أنديتنا المنافسات الرياضية بقوة خلال الموسم الماضي، وحققت نتائج متميزة، وقد أكدنا على الموضوعية والاحترافية في عملية التقييم، وفق المؤشرات الموضوعة، والتي تم اعتمادها من مجلس دبي الرياضي، وبالتشاور مع الأندية وشركات كرة القدم في دبي».

تكريم رواد العمل الرياضي

اعتمد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور مطر الطاير، نائب رئيس المجلس، والفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، قائمة رواد العمل الرياضي في دبي، الذين سيتم تكريمهم خلال الحفل، وذلك تقديراً لجهودهم، وبصماتهم الواضحة في العمل الرياضي، وما قدموه للوطن وللقطاع الرياضي من إرث كبير ومهم على مستوى الأداء، وكذلك في مجال تعزيز قيم التنافس الرياضي الرائعة، والتأكيد على التقدير للإرث الذي تركوه، وأهمية تواصل الأجيال للحفاظ على المكتسبات الوطنية، والاستفادة من المزج بين خبرة ومثابرة الرواد، وحيوية وطموح الشباب.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة: أحمد الشعفار، محمد الكمالي، د.عبدالله الكرم، مريم الحمادي، موزة المري، سعيد حارب، الأمين العام للمجلس، ناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام للمجلس، صالح المرزوقي، المُقرّر.

فئات التكريم

سيضم حفل التكريم نخبة من رواد العمل الرياضي في مختلف المجالات والرياضات، إلى جانب تكريم الفائزين في فئات التفوق المؤسسي، وهي: أفضل شركة لكرة القدم، أفضل قطاع للألعاب الرياضية، أفضل قطاع ألعاب أو شركة كرة قدم في الكفاءة المؤسسية، وأفضل مبادرة خلال جائحة كوفيد-19، أما فئات التفوق الفردي، فهي: أفضل لاعب كرة قدم، وأفضل لاعب أو لاعبة في الألعاب الفردية، وأفضل لاعب أو لاعبة في الألعاب الجماعية، وأفضل لاعب أو لاعبة من أصحاب الهمم في الألعاب الفردية، وأفضل لاعب أو لاعبة من أصحاب الهمم في الألعاب الجماعية، كما سيتم تكريم نخبة من أصحاب الإنجازات المميزة لهذا الموسم، في فئة اللاعبين والمدربين والإداريين والمؤسسات الرياضية.

ويعتمد التقييم على سبعة معايير، هي: الإنجازات الرياضية، والكفاءة المؤسسية، والرعاية المتكاملة للمواهب، والمنشآت الرياضية، والأنشطة المجتمعية، والابتكار، والروح الرياضية، وقد تم تحديد مقياس لكل معيار، يتم من خلاله تحديد النتيجة النهائية لكل ناد رياضي أو شركة كرة قدم.

سيضم حفل التكريم نخبة من رواد العمل الرياضي في مختلف المجالات والرياضات.

سبعة معايير لتحديد الفائزين في فئات الدورة الثامنة للنموذج التطويري الرائد.

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