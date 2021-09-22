الامارات | توتر بين أسينسيو وريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن توتر بين أسينسيو وريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أمس، أن العلاقة بين النجم الإسباني الشاب أسينسيو، وناديه ريال مدريد، ليست على أحسن ما يرام في الموسم الجديد، حيث بدأ اللاعب في التفكير في مستقبله، وبحث الخيارات أمامه. ويعاني أسينسيو من اللعب دقائق قليلة جداً تحت قيادة المدرب الإيطالي أنشيلوتي، بجانب أن عقده الحالي سينتهي في 2023، ولم يفاتحه النادي في أي خطة تجديد.

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