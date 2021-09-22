الامارات | مبادرة للبحث عن مواهب جديدة في رالي الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة للبحث عن مواهب جديدة في رالي الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية أنها ستنظم في أكتوبر المقبل، مجموعتين مختارتين من تحدي نجم الرالي، سباق التعرج للسيارات.

وذكر بيان صحافي: «تعتبر هذه المبادرة جزءاً من برنامج نجم رالي الاتحاد الدولي، تحت إشراف الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، والهيئات المحلية لرياضة السيارات، حيث تنطلق هذه المبادرة من القواعد الأساسية لرياضة السيارات الإلكترونية، للكشف عن نجوم المستقبل في بطولة العالم للراليات في الاتحاد الدولي للسيارات، وتدريبهم ودعمهم».

وتستهدف المبادرة، المواطنين والمقيمين في الدولة، الذين تراوح أعمارهم بين 18 و26 عاماً، وسيقام التحدي الأول في دبي أوتودروم يوم 1 أكتوبر، خلال معرض الإمارات لرياضة السيارات، وسيعقب ذلك التحدي الثاني والنهائي لسباق التعرج للسيارات، والذي سيقام يوم 8 أكتوبر على حلبة مرسى ياس في أبوظبي، ويقتصر كل تحدي على 45 مشارك، وسيكون التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني.fiarallystar.com.

وتحدث محمد بن سليّم عن هذه المبادرة قائلاً: «سيتم من خلال برنامج نجم الرالي اختيار المتسابقين بطريقة عادلة وواضحة، وستمنح الفرصة لأفضل المواهب من الشباب والشابات، للتنافس ضد أقرانهم محلياً ودولياً، وسأتابع البرنامج عن كثب، ومثل هذه المبادرات التي يشرف عليها الاتحاد الدولي والمنظمات المعنية، سيكون لها مردود إيجابي لتنمية المهارات وصقل المواهب».

وسيتنافس في النهائي أفضل ثلاثة سائقين من التحدي الأول، والثلاثة الأوائل من التحدي الثاني (ذكران وأنثى واحدة من كل اختبار)، وسيتأهل الفائزان إلى نهائي القارة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news