الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غضب

غضب مدرب أجنبي من تصرف أحد لاعبيه، لقيامه بالتوجه إلى غرفة خلع الملابس بعدما تأكد من عدم مشاركته في المباراة، حيث أجرى المدرب التغييرات الخمسة المسموح بها. وقرر المدرب استبعاد اللاعب من القائمة الأساسية والاحتياطية في المباراة المقبلة، رداً على هذا التصرف.

فييرا

أعلن نادي سبورت ريسيفي البرازيلي تعاقده مع لاعب عجمان السابق، فاندر فييرا، في صفقة انتقال حر، إذ لم يلعب فييرا مع أي فريق منذ رحيله عن «البرتقالي» في الموسم الماضي، ويسعى النادي لتقوية خط هجومه خصوصاً أنه أضعف خط هجوم في الدوري البرازيلي.

الخطيب

علمت «الإمارات اليوم» أن سباحة المنتخب الوطني ليلى الخطيب غادرت منذ فترة إلى لندن من أجل الاستعداد لخوض منافسات البطولة العربية للسباحة أكتوبر المقبل في أبوظبي.

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