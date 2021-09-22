بعد فوزه على الأهلي والتتويج بالسوبر .. أول تعليق لـ «عبد الحميد بسيونى» المدير الفنى لنادى طلائع الجيش

الشارقة - اميمة ياسر -

علق عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لنادى طلائع الجيش، اليوم الثلاثاء، على تتويج فريقه بلقب السوبر المصرى للمرة الأولى فى تاريخه على حساب الأهلى.

وقال بسيونى فى تصريحات عقب المباراة عبر "أون تايم سبورتس"، إن طلائع الجيش قاتل فى مباراة السوبر وحقق بطولة وصفها بالتاريخية أمام بطل قوى مثل الأهلى.

وأضاف المدير الفنى لنادى طلائع الجيش، أن لاعبى الفريق لم يجتمعوا إلا لمدة أسبوع واحد قبل المباراة، إلى جانب وجود العديد من اللاعبين الغائبين حتى الآن.

وكان طلائع الجيش نجح فى التتويج ببطولة السوبر المصرى للمرة الأولى فى تاريخه على حساب النادى الأهلى بعد احتكام الفريقين لركلات الرجيح.