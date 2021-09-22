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سر قميص حارس «طلائع الجيش» الذى أخفاه فى نهائى الكأس

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الشارقة - اميمة ياسر - أوضح محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، اليوم الثلاثاء، سر القميص الذى ارتداه أثناء التتويج بلقب السوبر المصرى.

وحمل محمد بسام كأس السوبر المصرى بعد الفوز على النادى الأهلى، وهو يرتدى قميصًا يحمل صورة والدته ومكتوب عليه: "فى الجنة يا أمى إن شاء الله".

وقال بسام فى تصريحات عقب المباراة، إن هذا القميص كان معه فى نهائى كأس مصر أمام الأهلى وكان يخطط لإرتداءه فى حالة فوزهم باللقب، إلا أنه لم يقدر له ذلك بعد الخسارة أمام المارد الأحمر، إلا أنه ارتداه اليوم وأهدى لقب البطولة لوالدته الراحلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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