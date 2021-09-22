شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحميد بسيوني: لعبنا السوبر بدون مهاجمين بعد رحيل 8 لاعبين.. وأحمد سمير مستمر معنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحميد بسيوني، المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، على أن فريقه خاض لقاء السوبر المحلى أمام الأهلى الليلة فى ظروف صعبة جدا يمر بها الفريق.

وقال بسيونى فى تصريح لبرنامج مساء أون تايم إن الفريق خاض لقاء السوبر بدون مهاجمين فى ظل رحيل 8 لاعبين، مشيرا إلى أن إعداد الفريق لهذه المباراة بدأ قبل اللقاء بأسبوع فقط، متوجها بالشكر لجميع اللاعبين بعد الفوز باللقب.

وشدد بسيونى على بقاء أحمد سمير مع الفريق الموسم المقبل رغم المفاوضات التي تلقاها من عدد من أندية الدوري الممتاز، مهديا اللقب لروح المشير محمد حسين طنطاوى الذى وافته المنية صباح اليوم. وأشاد بسيونى بطاقم التحكيم الجزائرى الذى أدار اللقاء، مشيرا إلى أنهم أداروا اللقاء بكفاءة.

وتوّج فريق طلائع الجيش ببطولة السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية 3/2، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب فى السوبر المصرى، ليلجأ الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية. وتسلم محمد بسام قائد الطلائع كأس السوبر الذي توج به فريقه للقب الأول في تاريخ الفريق العسكري.