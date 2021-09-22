شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مدرب حراس المصرى بعد العودة للنادى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر حسن نصر، مدرب حراس مرمى فريق المصرى البورسعيدى، عن سعادته بالعودة لتدريب حراس الفريق في الجهاز الفني بقيادة التونسي معين الشعباني.

وقال حسن نصر عبر صفحته الشخصية على موفع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "عودتي لبيتي النادي المصري مع كابتن معين الشعباني".

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، المران الثاني له بقيادة المدرب الجديد معين الشعباني والذي وصل من دولة تونس إلى مطار القاهرة ومنه لبورسعيد مساء أمس الاثنين، باستثناء اللاعب أحمد رفعت لاعب خط وسط الفريق.

شهد التدريب حماسا شديدا بين جميع اللاعبين، وتمت تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى تضم المسجلين أفريقياً والثانية تضم اللاعبين الجدد وغير المسجلين أفريقيا.

وتناول المران عدد من الجمل التكتيكية الهجومية منها وأخرى دفاعية لتحسين أداء اللاعبين فنياً خلال الفترة القادمة، وشارك كل أعضاء الجهاز الفني من "مجدي تراوي - المدرب العام، سيف داود - مدرب مساعد، سعيد إبراهيم - مدرب، حسن نصر - مدرب حراس مرمى، الدكتور مجدي الألفي - طبيب الفريق".