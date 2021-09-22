شكرا لقرائتكم خبر عن تخوف فى المقاصة من معاقبة الفيفا بسبب مستحقات فوافي ومرشوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتخوف مسئولو نادي المقاصة من صدور قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمعاقبة النادي بعد قيام الثنائي الأجنبي المدغشقري باولن فوافي والمغربي أحمد مرشوح برفع شكوى في الفيفا، للمطالبة بمستحقاتهما المالية لدى النادي الفيومي، عقب رحيلهما عن المقاصة بنهاية الموسم الحالي.

ونجح مسئولو المقاصة في حل أزمة منع القيد سواء للقائمة الولية أو الصفقات الجديدة للفريق الفيومي بعد إنهاء أزمة مستحقات الثنائي خالد أوتشو وايدو موسيس، والتي تسببت في وقف القيد للنادي الفيومي، قبل أن يتم تسوية المبالغ المستحقة للثنائي الأجنبي وإخطار الفيفا واتحاد الكرة بالأمر وحل المر بشكل نهائي.

وكشف مصدر بالمقاصة أن الإدارة تنوي دفع المستحقات المتأخرة لفوافي لاسيما أن اللاعب له مبلغ مالي قرابة الـ200 ألق دولار وهو الحكم المتوقع أن تحكم به الفيفا لاسيما وأن عقده منتهي مع النادي الفيومي ولا يحق له المطالبة بتعويض لعدم فسخ العقد مع اللاعبين طرف واحد بل أن مدة العقد انتهت.

أوضح أن مستحقات مرشوح مبلغ ضئيل ومن المتوقع أن يحصل النادي على حكم في صالحه في الشكوى المرفوعة من قبل اللاعب، أو على قصى تقدير الحكم بالمبلغ المتبقي له وهو ما سيتم دفعه للاعب، لاسيما وأن الإدارة أبلغت اللاعبين بأنه سيتم سداد مستحقاتهم بمجرد وجود سيولة مالية، ولكن اللاعبين الأجانب تعجلوا في مسألة شكوى النادي امتثالا لتوجيهات بعض وكلاء اللاعبين.