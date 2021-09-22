شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حالة بلع لسان.. إلغاء ودية إسماعيلى 2005 مع الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت مباراة ودية جمعت فريق إسماعيلي 2005 مع فريق الشرقية للدخان على ملعب جامعة كلية تربية رياضية، وتعرض أحد لاعبي الشرقية لحالة بلع اللسان نتيجة اصطدام، وكان على وشك أن يفارق الحياة لولا تدخل الجهاز الطبي الذي استمر في إسعافه لمدة تزيد عن 20 دقيقة، وتقرر إلغاء الودية عند الدقيقة الـ35 بعد هذا الحادث.

فى سياق آخر، واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، فى إطار الاستعداد للمشاركة بمنافسات الدورى الممتاز فى موسمه الجديد.

المران اشتمل على جمل خططية متنوعة منها اللعب فى المساحات والتسليم والتسلم بجانب الضغط على حامل الكرة. كما تم تخصيص جملة على الكرات الثابتة باعتبارها أحد الجمل الفنية التى يتم استغلالها فى تسجيل الأهداف.

واختتم المران بتقسيمة على منتصف الملعب وسط حالة من التركيز لدى اللاعبين على اثبات أنفسهم أمام الجهاز الفنى.