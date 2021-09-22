شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21\9\2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 21\9\2021 الكثير من الأحداث الرياضية الهامة منها فوز الجيش بالسوبر المحلى، وإعلان الاتحاد السكندرى ضم عبد المنصف رسميا، وإلغاء احتفالات السوبر حدادا على المشير طنطاوى.
طلائع الجيش بطلاً للسوبر المصرى على حساب الأهلى بركلات الجزاء
توّج فريق طلائع الجيش ببطولة السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الاهلي بركلات الجزاء الترجيحية 3/2 خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب فى السوبر المصرى، ليلجأ الفريقين إلى ضربات الجزاء الترجيحية.
محامى النقاز: اللاعب تنازل عن القضية بعد الاتفاق مع الزمالك.. ولم نكن نعلم بالحكم
أكد أنيس بن ميم، محامى اللاعب التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن لفريق الزمالك، أن تنازل موكله عن قضيته ضد النادى الأبيض كان من أسباب صدور الحكم بقبول استئناف الزمالك ضد الحكم الصادر للاعب بأحقيته فى الحصول على مليون و300 ألف دولار.
الاتحاد السكندرى يعلن ضم محمد عبد المنصف رسميا
أعلن نادي الاتحاد السكندري رسميا ضم محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة وهو ما انفرد به الخليج 365 أول أمس الأحد، حيث أعلنت الصفحة الرسمية للنادي عن الصفقة.
الجونة يكشف عن مدة التعاقد مع المدافع عمرو طارق
أعلن نادي الجونة أن التعاقد مع عمرو طارق، لاعب نيويورك ريد بولز الأمريكي، جاء لمدة ثلاثة مواسم ويستمر حتى صيف 2024، وذلك بعد الإعلان قبل أيام عن ضم اللاعب في إطار الخطة الموضوعة لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
حرص البرتعالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر والجهاز المعاون له بالتواجد في ملعب برج العرب لمتابعة مباراة السوبر المصرى بين الاهلى وطلائع الجيش.
المقاصة يسدد مليونا و200 ألف جنيه مديونيات لاتحاد الكرة
قام مسئولو نادي المقاصة بتسديد مبلغ مليون و200 ألف جنيه لصالح اتحاد الكرة قيمة المديونيات المستحقة على النادي الفيومي للجبلاية من تسجيل اللاعبين والنسب المقررة سدادها على نادي المقاصة.
كيروش يضم خبيرا طبيا أرجنتينيا للمنتخب.. ويصل 24 سبتمبر
اتفق البرتغالى كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، على ضم خبير طبى أرجنتينى لجهاز المنتخب يدعى "رودريجو"، وسيصل من الأرجنتين يوم 24 سبتمبر الجارى، لبدء مهمته مع الفراعنة وتحديدا مع الجهاز الطبي والتأهيلى.
إلغاء الاحتفالات فى السوبر حدادا على وفاة المشير طنطاوى.. والمباراة فى موعدها
قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، إلغاء أى مظاهر احتفالية فى بطولة السوبر المصرى المقرر إقامتها فى توقيتها كما هو محدد لها فى السابعة من مساء اليوم بين فريقى الأهلى وطلائع الجيش بستاد الجيش ببرج العرب، حدادًا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوى، على أن تقتصر المراسم على تسليم الكأس للفريق الفائز وتسليم الميداليات للاعبى الفريقين، كما تقرر وقوف الفريقين دقيقة حداد قبل بدء المباراة.