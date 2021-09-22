شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بسام: الأهلي فاوضني عن طريق أمير توفيق فى الأسابيع الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد بسام، حارس مرمى فريق طلائع الجيش، أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى فاوضه خلال الأسابيع الماضية.

وقال بسام فى تصريح لبرنامج مساء أون تايم إن رفض الأهلى أو الزمالك أمر صعب علىّ أو على أى لاعب، مشيرا إلى أنه مستمر مع فريقه فى الموسم الجديد.

وتوّج فريق طلائع الجيش ببطولة السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية 3/2، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب فى السوبر المصرى، ليلجأ الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية. وتسلم محمد بسام قائد الطلائع كأس السوبر الذي توج به فريقه للقب الأول في تاريخ الفريق العسكري.