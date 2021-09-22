شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة سريعة بين حلبية والشعبانى على هامش مران المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي، ومعه محمد الخولي نائب الرئيس، وطارق هاشم وأحمد عوض عضوا المجلس على حضور جانبًا من مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم على ملعب المصري.
وعقب نهاية المران دار حوار سريع بين سمير حلبية ومعين الشعباني وجهازه الفني المعاون وكذلك اللاعبين، حيث تمنى حلبية للجميع موسمًا موفقًا تتحقق فيه طموحات جماهير المصري.
وأنهى مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، التعاقد لمدة موسم مع التونسي معين الشعباني وذلك لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي خلال الموسم الكروي الجديد، حيث قام الشعباني بالتوقيع على تعاقده مع القلعة الخضراء بصحبة معاونه الكابتن مجدي تراوي نجم منتخب تونس الأسبق، وذلك في حضور لجنة التعاقدات بالنادي المصري ممثلة في محمد الخولي نائب رئيس النادي والمهندس عدنان حلبية و أحمد الشملة عضوًا المجلس.
وكان الثنائي الشعباني وتراوي قد وصلا إلى القاهرة عصر الأحد الماضى، حيث كان في استقبالهما بالمطار علي غويبة مدير العلاقات العامة بالنادي المصري وأحمد منصور إداري الفريق الأول واللذين اصطحبا المدير الفني ومعاونه للاجتماع بسمير حلبية ومجلس ادارة النادي المصري ولم تستغرق جلسة التوقيع سوى دقائق معدودة.