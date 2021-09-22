شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة سريعة بين حلبية والشعبانى على هامش مران المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي، ومعه محمد الخولي نائب الرئيس، وطارق هاشم وأحمد عوض عضوا المجلس على حضور جانبًا من مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم على ملعب المصري.

وعقب نهاية المران دار حوار سريع بين سمير حلبية ومعين الشعباني وجهازه الفني المعاون وكذلك اللاعبين، حيث تمنى حلبية للجميع موسمًا موفقًا تتحقق فيه طموحات جماهير المصري.