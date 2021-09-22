شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: رفضت اللعب برأسي حربة حتى لا أبقى أفشة على الدكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن حزنه لخسارة لقب السوبر المصري عقب الخسارة بركلات الترجيح ضد طلائع الجيش بنتيجة 3 / 2، مباركا لطلائع الجيش على التتويج بالبطولة.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي لمباراة السوبر: "عدم إشراك رأسي حربة صريحين في السوبر للرغبة في الاحتفاظ بمحمد مجدي أفشة صانع الألعاب في التشكيل الأساسي، وعدم استبعاده من المباراة".

وواصل: "لو دفعت برأسي حربة صريحين في السوبر فهذا يعني أنني سأستغتي عن أفشة، مع العلم أننا فزنا بكل البطولات السابقة في وجود أفشة، ولا يمكنني اللعب بمهاجمين على حساب صانع الألعاب"، مشيرا إلى أنه فضل اللعب بمهاجم وحيد وهو محمد شريف وإلا كان سيبقى أفشة على الدكة لو لعب بثنائي هجومي.

وتوّج فريق طلائع الجيش ببطولة السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية 3/2، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب فى السوبر المصرى، ليلجأ الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية. ولجأ الأهلي وطلائع الجيش إلى ضربات الجزاء الترجيحية بعد أنتهاء الوقت الاصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وضم تشكيل الأهلى كلاً من: محمد الشناوى وأكرم توفيق وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول وحمدى فتحى وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وطاهر طاهر ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل طلائع الجيش الذي أعلنه عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش ، كلاً من : محمد بسام في حراسة المرمى ، علي الفيل، خالد سطوحي، ، محمد ناصف، حسن مجدي في الدفاع، وأحمد عبد الرحمن زولا مهند لاشين، عمرو السيسي في الوسط، وأحمد سمير، عبد الرحمن شيكا، ميدو جابر في الهجوم.