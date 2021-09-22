شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة ينضم إلى عصام الحضرى فى اختيار الكاف لفريق القرن الـ21.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر صورة تضم كلا من عصام الحضرى مدرب حراس منتخب مصر، ووائل جمعة مدير المنتخب المصرى، لاختيارهما ضمن التشكيلة الأفضل في القرن الـ21.

وجاء التعليق على الصورة كالتالى: "أي قلب دفاع سيلعب جنبًا إلى جنب وائل جمعة في فرقة القرن الحادي والعشرين التي تم التصويت عليها من قبل المعجبين".

وسبق وعُين وائل جمعة مدافع الأهلى والمنتخب الوطنى السابق، مديرا للمنتخب الوطنى فى الجهاز الفنى الجديد بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش.

واعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد التشكيل الكامل للجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بعد الاطلاع على رأي المدير الفني الجديد على النحو التالي:

كارلوس كيروش مديرا فنيا.

ضياء السيد مدربا عاما.

محمد شوقي مدربا.

عصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

وائل جمعة مديرا للمنتخب.

محمد صلاح مديرا إداريا.

مع استمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العلا ويضم معه:

أحمد مطر أخصائيا للعلاج الطبيعى.

مصطفى صدقى أخصائيا للعلاج الطبيعى.

بدر إمام أخصائى التأهيل.

محمد أحمد محمود أخصائي التدليك.

على أن يضاف إلى الجهاز الطبي أحد الخبراء البرتغاليين الذي سيتم استقدامه بمعرفة المدير الفني مع مساعد مدرب ومحلل أداء.