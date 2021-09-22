شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 21\9\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 21\9\2021 الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، منها تتويج طلائع الجيش ببطولة السوبر المحلى على حساب النادى الأهلى، وإعلان الاتحاد السكندرى ضم عبد المنصف رسميا.

طلائع الجيش بطلاً للسوبر المصرى على حساب الأهلى بركلات الجزاء

توّج فريق طلائع الجيش ببطولة السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الاهلي بركلات الجزاء الترجيحية 3/2 خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب فى السوبر المصرى، ليلجأ الفريقين إلى ضربات الجزاء الترجيحية.

محامى النقاز: اللاعب تنازل عن القضية بعد الاتفاق مع الزمالك.. ولم نكن نعلم بالحكم

أكد أنيس بن ميم، محامى اللاعب التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن لفريق الزمالك، أن تنازل موكله عن قضيته ضد النادى الأبيض كان من أسباب صدور الحكم بقبول استئناف الزمالك ضد الحكم الصادر للاعب بأحقيته فى الحصول على مليون و300 ألف دولار.

الاتحاد السكندرى يعلن ضم محمد عبد المنصف رسميا

أعلن نادي الاتحاد السكندري رسميا ضم محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة وهو ما انفرد به الخليج 365 أول أمس الأحد، حيث أعلنت الصفحة الرسمية للنادي عن الصفقة.