شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يدخل معسكرا مغلقا غدا استعدادا لبيراميدز فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الفريق الكروى الأول بنادى سموحة معسكرا مغلقا اعتبارا من الغد بالسويس وحتى موعد مباراة بيراميدز المقرر إقامتها الجمعة المقبل، في إطار منافسات دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر لكرة القدم.

وحرص المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، على الاجتماع بالجهاز الفني ولاعبي الفريق قبل مواجهة بيراميدز وطالبهم ببذل أقصى ما لديهم من جهد للظهور بشكل مميز، وقال للجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد سامي: "أعلم أنكم تخوضون المباراة في ظروف غير طبيعية ولكن كل ثقة في الجهاز الفني واللاعبين". وكان الفريق خاض تجربتين وديتين أمام دلڤي والرجاء استعدادا لمواجهة بيراميدز في الكأس.