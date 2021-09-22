شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: التتويج بالسوبر وضع بسيونى على خريطة المدربين الأكفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علّق محمد فصل، نجم الكرة المصرية السابق، على خسارة الأهلى أمام طلائع الجيش، في كأس السوبر المصري، الذي جمع الفريقين، مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب برج العرب، بالإسكندرية.

وقال فضل في الاستديو التحليلي لمباراة السوبر، على فضائية أون تايم سبورتس 1، اليوم، الثلاثاء: "بسيونى مدرب كبير نجح في تقسيم اللقاء لجزئيات وخرج منها بالهدف المطلوب، كما أن بسيونى كان هادئ ومتزن طوال اللقاء".

وتابع فضل: "كأس السوبر وضع عبد الحميد بسيونى على خريطة المدربين الأكفاء، وأدار المباراة بنجاح، بسيونى غير جلده بينما موسيمانى لم يغير تفكيره".

وتوّج فريق طلائع الجيش ببطولة السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الاهلي بركلات الجزاء الترجيحية 3/2 خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب فى السوبر المصرى، ليلجأ الفريقين إلى ضربات الجزاء الترجيحية.