شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر: تأخر موسيمانى فى إجراء التبديلات بالسوبر غير منطقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد عمر، نجم الاتحاد السكندرى السابق، أن تأخر الأهلى في إجراء التبديلات أمام طلائع الجيش كانت غير منطقية في كأس السوبر المصري، الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب برج العرب، بالإسكندرية.

وأضاف عمر في الاستديو التحليلي لمباراة السوبر، على فضائية أون تايم سبورتس 1، اليوم، الثلاثاء: "لم يتوقع اللاعبون وصول المباراة لشوطين إضافيين وضربات الترجيح، وتغييرات موسيمانى كانت اضطرارية أكثر منها هجومية".

وتابع عمر: "كنت أفضل عدم الاستعجال بالدفع باللاعب الجديد ميكيسيوني لعد تكرار مشكلة بواليا، اللاعب قدم مباراة قوية على صعيد التحركات، والأفضل كان ضم أحمد عبد القادر للقائمة والاستعانة به في مثل هذه المباراة".

وتوّج فريق طلائع الجيش ببطولة السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الاهلي بركلات الجزاء الترجيحية 3/2 خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب فى السوبر المصرى، ليلجأ الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية.

ولجأ الأهلي وطلائع الجيش إلى ضربات الجزاء الترجيحية بعد أنتهاء الوقت الاصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وبدأ الأهلى المباراة بتشكيل ضم كلا من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأكرم توفيق وياسر إيراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول فى الدفاع وحمدى فتحى وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في الهجوم، وحسين الشحات وطاهر طاهر ومحمد شريف فى الهجوم.

ويتكون تشكيل الطلائع من: محمد بسام في حراسة المرمى ، علي الفيل، خالد سطوحي، محمد ناصف، حسن مجدي في الدفاع، وأحمد عبد الرحمن زولا، مهند لاشين، عمرو السيسي في الوسط، وأحمد سمير، عبد الرحمن شيكا، ميدو جابر في الهجوم.