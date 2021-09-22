شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: الأهلي لا يستحق الفوز بالسوبر.. وموسيمانى لا يتحمل الخسارة وحده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد بلال، نجم الأهلى السابق، أن بيتسو موسيماني المدير الفنى لفريق الأهلى لا يتحمل الخسارة وحده أمام طلائع الجيش فى السوبر المحلى، بل يشترك معه فى المسئولية اللاعبون أيضا.

وقال بلال فى تصريحات لقناة الأهلى أن موسيماني واللاعبين يتقاسمون مسئولية الخسارة كل حسب اختصاصاته، وأضاف بلال أن الأهلي لا يستحق الفوز اليوم، بسبب سوء استغلال الفرص التى أقيمت له، موضحا أن الأهلى تعامل بطريقة خاطئة مع الكرات حتى أن انفراد محمد شريف كان الاستلام سيئا، قائلا: "التعامل مع الكرات كان سيئا".

وتوّج فريق طلائع الجيش ببطولة السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية 3/2، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب فى السوبر المصرى، ليلجأ الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية.