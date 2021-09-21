الامارات | إعادة تشكيل مجلس جمهور نادي النصر بمسمى (مجلس N45)

شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشكيل مجلس جمهور نادي النصر بمسمى (مجلس N45) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، القرار رقم (03) لسنة 2021، بشأن إعادة تشكيل مجلس جمهور نادي النصر تحت مسمى (مجلس N45)، ليكون بمثابة همزة الوصل بين جماهير العميد وكافة شركات النادي.

وأكد النادي في بيان صحافي توجه مجلس إدارة النادي بخالص الشكر والتقدير لأعضاء المجلس السابق على ما بذلوه من جهود ومبادرات محل تقدير من الجميع في مجال التواصل المجتمعي والجماهيري مع كافة جماهير العميد. ويؤكد نادي النصر أن العميد كان وسيظل البيت الكبير لجميع عشاقه ومحبيه وستبقى أبوابه مفتوحة دائماً للجميع للعمل سوياً تحت راية مهد كرة القدم في الإمارات وبذل قصارى الجهد من أجل أن تظل راية العميد عاليةً خفاقة في كل المجالات.

وأكد البيان: نؤكد أن نادي النصر يعمل تحت مظلة مجلس دبي الرياضي ويطبق أعلى معايير الشفافية والحوكمة في أجواء من الروح الرياضية من أجل لم شمل كافة أطياف المجتمع تحت شعار " النصر نصر الجميع" انطلاقاً من المكانة التاريخية الثابتة التي يتفرد بها العميد كونه أقدم أندية الدولة وصاحب الدور الأبرز والأكبر في تاريخ الرياضة الإماراتية منذ تأسيسه عام 1945.

المادة (1) التشكيل

يُعاد تشكيل مجلس جمهور النادي وبمسمى ( مجلس N45 ) على النحو التالي :

منصور رحمة الفلاسي رئيساً

عبدالباسط علي عبدالرحمن عبدالله نائباً للرئيس

ماجد طالب العبار عضو

خالد محمد السويدي عضو

نصر حسن الشامسي عضو

أحمد إبراهيم المرزوقي عضو

مهند خالد المهيري عضو

أحمد سالم سعيد عضو

عبدالرحمن محمد الجناحي عضو

النوبي مال الله السويدي عضو

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