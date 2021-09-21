مصر تستضيف عربية السلة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف مصر بطولة الأندية العربية الـ33 لكرة السلة خلال الفترة من 29 سبتمبر الحالي وحتى 9 أكتوبر المقبل، والتي ينظمها حامل اللقب نادي الاتحاد السكندري، بمشاركة 18 ناديا عربيا، من بينهم نادي الفتح السعودي الذي سيلعب ضمن المجموعة الثالثة.

وأسفرت قرعة البطولة التي أجريت أمس الأول عن تواجد نادي الاتحاد السكندري ضمن فرق المجموعة الأولى إلى جانب أندية بليدة الجزائري، والميناء اليمني، واتحاد الفتح المغربي.

ووضعت القرعة أندية الشارقة الإماراتي، واليرموك الكويتي، والوكرة القطري، واليونان السوداني، والزهراء التونسي ضمن المجموعة الثانية، وتضم المجموعة الثالثة أندية الأهلي المصري، ووداد بوفاريك الجزائري، وحضرموت اليمني، والفتح السعودي، كما تضم المجموعة الرابعة أندية «بيروت اللبناني، والبطائح الإماراتي، والكويت الكويتي، والغرافة القطري، والمنامة البحريني.