شكرا لقرائتكم خبر إيدير يصل الرائد دون شعره الطويل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على عكس تقليعات بعض اللاعبين السعوديين في الموسم الحالي من حيث الظهور بشعر طويل على شاكلة الهولندي رود خوليت وغيره من اللاعبين السابقين والحاليين في أوروبا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا، ظهر المهاجم البرتغالي إيدير لوبيز بشعر قصير متخليا عن الشعر الطويل الذي اشتهر به لحظة وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض، تمهيدا لإكمال خطوات انضمامه إل فريق الرائد.

وأخضع الرائد أمس اللاعب إلى كشوفات طبية كاملة قبل التوقيع النهائي والرسمي.

وكان في استقبال اللاعب بالمطار عضو الجهاز الإداري بفريق الرائد صالح الخويلد.

وسيكمل إيدير (33 عاما) أجانب الرائد بعد أن حصل النادي على خدماته في صفقة انتقال حر، أملا في الاستفادة من خبراته الطويلة في الملاعب الأوروبية خلال الموسم الحالي.

ويخوض الرائد مباراتين متتاليتين في أرضه على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في إطار الجولتين السادسة والسابعة لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الفيصلي السبت المقبل ضمن الجولة السادسة، وأمام ضمك في 30 سبتمبر بالجولة السابعة، حيث يتوقع أن تشهد مباراة ضمك الظهور الرسمي للاعب بعد أن يكون قد خاض عددا من التدريبات التي اطمأن خلالها الجهاز الفني على جاهزيته للمشاركة.