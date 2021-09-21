إيدير يصل الرائد دون شعره الطويل

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وأخضع الرائد أمس اللاعب إلى كشوفات طبية كاملة قبل التوقيع النهائي والرسمي.
وكان في استقبال اللاعب بالمطار عضو الجهاز الإداري بفريق الرائد صالح الخويلد.
وسيكمل إيدير (33 عاما) أجانب الرائد بعد أن حصل النادي على خدماته في صفقة انتقال حر، أملا في الاستفادة من خبراته الطويلة في الملاعب الأوروبية خلال الموسم الحالي.
ويخوض الرائد مباراتين متتاليتين في أرضه على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في إطار الجولتين السادسة والسابعة لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الفيصلي السبت المقبل ضمن الجولة السادسة، وأمام ضمك في 30 سبتمبر بالجولة السابعة، حيث يتوقع أن تشهد مباراة ضمك الظهور الرسمي للاعب بعد أن يكون قد خاض عددا من التدريبات التي اطمأن خلالها الجهاز الفني على جاهزيته للمشاركة.
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