أرقام الدوري تغيب اللاعب المحلي من المقدمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدر لاعبا الفتح والباطن، البيروفي كريستيان كويفا، والمغربي يوسف الجبلي قائمة صناع الفرص في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بواقع 16 تمريرة، بعد مضي 5 جولات، فيما حل لاعب الاتحاد، البرازيلي إيغور كورنادو في المركز الثاني بعدد 11 تمريره، متساويا مع صانع اللعب بفريق الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيغا ولاعب أبها، المغربي سعد بقير، إلا أن كورنادو تصدر قائمة صناع الاأداف بأربع (أسيست) يليه لاعب الرائد أحمد الزين، ولاعب الاتفاق، البرازيلي دي سوزا. واعتلى مهاجم التعاون، الكاميروني ليندر توامبا صدارة الهدافين برصيد 6 أهداف، تلاه مهاجم الشاب، النيجيري أوديون ايغالو (4 أهداف)، ولاعب الاتحاد كورنادو (3 أهداف). وغاب صانع اللعب بفريق النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا، وصانع اللعب في الهلال، البرازيلي ماثيوس بيريرا عن قائمة الخمسة اللاعبين في صناعة اللعب رغم الهالة الإعلامية الكبيرة والعقود الضخمة التي واكبت إعلان صفقتيهما. قائمة صناعة الفرص





البيروفي كريستيان كويفا (الفتح) 16 فرصة



المغربي يوسف الجبلي (الباطن) 16 فرصة



البرازيلي إيغور كورنادو (الاتحاد) 11 فرصة



الأرجنتيني إيفر بانيغا (الشباب) 11 فرصة



المغربي سعد بقير (أبها)11 فرصة



أرقام من الجولات الماضية



111 هدفا سجلت في 38 مباراة



156 بطاقة صفراء



8 بطاقات حمراء



17 ضربة جزاء



صناعة الأهداف



البرازيلي إيغور كورنادو (الاتحاد) 4 أهداف



أحمد الزين (التعاون) 3



البرازيلي دي سوزا (الاتفاق) 3



عبدالله العمار(ضمك) 3



عبدالفتاح عسيري (النصر) 2



البرازيلي ماثيو بيريرا (الهلال) 2



الهدافون



الكاميروني لياندري تاوامبا (التعاون) 6 أهداف



النيجيري أوديون ايغالو (الشباب) 4



البرازيلي ايغور كورنادو (الاتحاد) 3



المغربي عبدالرزاق حمدالله (النصر) 3



الهولندي اولا جون (الحزم) 3



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