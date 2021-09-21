شكرا لقرائتكم خبر سان جيرمان يترقب تقييم إصابة ميسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يترقب باريس سان جيرمان تقييم حالة إصابة نجمه ليونيل ميسي في الركبة، لحسم القرار بشأن إمكانية مشاركته أمام مانشستر سيتي الثلاثاء المقبل بأبطال أوروبا.

وجرى تبديل ميسي، خلال المباراة ضد ليون الأحد الماضي بسبب مشكلة في الركبة، وقد خضع للأشعة الطبية أمس.

وذكر سان جيرمان «ميسي الذي تعرض لضربة في الركبة اليسرى في مواجهة ليون، خضع لأشعة الرنين المغناطيسي أمس وقد أكدت وجود علامات لكدمات بالعظام».

ويحل سان جيرمان ضيفا على ميتز مساء اليوم قبل أن يستضيف مونبلييه يوم السبت المقبل بالدوري الفرنسي، وبعدها يستضيف مانشستر سيتي بدور المجموعات لدوري الأبطال.