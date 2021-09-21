شكرا لقرائتكم خبر الغنام نصراوي حتى 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعلنت إدارة النادي أمس عبر صفحة الرسمية في تويتر، تجديد عقد اللاعب حتى 2024، دون الكشف عن القيمة المالية في العقد الجديد.
وجرت مراسم توقيع العقد مساء أمس في مقر النادي، حيث وجه مسلي آل معمر شكره لوكيل اللاعب علي الرماح لإدارته المفاوضات باحترافية.
ومنذ التحاق الغنام (27 عاما) بالنصر في 2018 قادما من الفيصلي بعد أن انطلق من نادي الزلفي، فرض نفسه أساسيا في تشكيلة الفريق بمختلف المسابقات، حتى بات من أبرز الأسماء في الفريق، وكذلك في المنتخب الأول خلال مشاركته معه في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.
يذكر أن آخر هدف للنصر حمل توقيع الغنام وكان في مرمى الاتحاد، في المباراة التي جرت في 18 سبتمبر الحالي، ضمن الجولة الخامسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز الاتحاد 3 - 1.
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