الغنام نصراوي حتى 2024

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجحت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر في تجديد عقد مدافع الفريق الأول لكرة القدم، الدولي سلطان الغنام.

وأعلنت إدارة النادي أمس عبر صفحة الرسمية في تويتر، تجديد عقد اللاعب حتى 2024، دون الكشف عن القيمة المالية في العقد الجديد.

وجرت مراسم توقيع العقد مساء أمس في مقر النادي، حيث وجه مسلي آل معمر شكره لوكيل اللاعب علي الرماح لإدارته المفاوضات باحترافية.

ومنذ التحاق الغنام (27 عاما) بالنصر في 2018 قادما من الفيصلي بعد أن انطلق من نادي الزلفي، فرض نفسه أساسيا في تشكيلة الفريق بمختلف المسابقات، حتى بات من أبرز الأسماء في الفريق، وكذلك في المنتخب الأول خلال مشاركته معه في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

يذكر أن آخر هدف للنصر حمل توقيع الغنام وكان في مرمى الاتحاد، في المباراة التي جرت في 18 سبتمبر الحالي، ضمن الجولة الخامسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز الاتحاد 3 - 1.