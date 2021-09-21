طلائع الجيش يهزم الأهلي بركلات الترجيح ويتوج بلقب بطل السوبر

الشارقة - اميمة ياسر - توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بطلًا لكأس السوبر المصري، اليوم الثلاثاء، بعد الفوز على منافسه الأهلي، على إستاد «برج العرب» بركلات الترجيح.

جاء ذلك، بعدما حسم التعادل السلبي نتيجة الأشواط الأصلية والإضافية، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق وياسر إيراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول.

خط الوسط: حمدى فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

وجاء تشكيل طلائع الجيش على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد ناصف - خالد سطوحي – علي الفيل – حسن مجدي.

خط الوسط : عبد الرحمن شيكا - مهند لاشين – عمرو السيسي.

خط الهجوم: أحمد عبد الرحمن "زولا" – أحمد سمير – ميدو جابر.