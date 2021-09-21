تعرف على موعد مباراة تشيلسي وأستون فيلا في كأس الرابطة

محمد الفلاح - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

يحل نادي أستون فيلا ضيفا على تشيلسي، في الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، في نسختها الجديدة 2021-2022.



وبدأ أستون فيلا "كأس كاراباو" هذا الموسم من الدور الثاني، وواجه نادي بارو وانتصر عليه بـ6 أهدافٍ نظيفة، أما "البلوز" فستكون هذه المباراة الأولى له في البطولة.

وأصبح تشيلسي منذ وصول توماس توخيل قوة كبيرة في الدوري الإنجليزي وفي أوروبا، حيث نجح في الفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وحتى الآن يتواجد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.

ستقام مباراة تشيلسي وأستون فيلا الأربعاء 22 سبتمبر/أيلول 2021 على ملعب ستامفورد بريدج.

أما صافرة البداية فموعدها هو العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة.

تُذاع مباريات كأس الرابطة الإنجليزية على مجموعة قنوات "بي إن سبورتس"، وستُذاع مباراة تشيلسي وأستون فيلا على قناة "beIN SPORTS PREMIUM 3".

يُذكر أن ليفربول هو الأكثر حصولا على بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بالتساوي مع مانشستر سيتي، برصيد 8 ألقاب لكل منهما.