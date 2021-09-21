الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | جماهير الكرة العراقية تعود إلى المدرجات

0 نشر
محمد فاضل – دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الكرة العراقية تعود إلى المدرجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نقلت مواقع عراقية ومنها "معرض الكرة العراقية المصورة" أن رئيس اتحاد كرة القدم العراقي عدنان درجال التقى مع وزير الصحة العراقي، وبحث معه عودة الجمهور لمدرجات المباريات التي ينظمها الإتحاد بنسبة 30-50%، دون ان يحدد موعدا رسميا، وذلك في قرار انتظره الجمهور العراقي طويلا منذ توقف الحضور الجماهيري بسبب جائحة .

وكان الدوري العراقي انطلق مساء اليوم، وفي ابرز مبارياته فوز حامل اللقب الجوية على القاسم بهدف نظيف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا