«صلاح وماني» خارج القائمة .. تشكيل ليفربول أمام نورويتش

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن المدير الفني لنادي ليفربول، يورجن كلوب، تشكيل فريقه لمواجهة نورويتش سيتي، في المباراة التي تقام مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «كارو رود»، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وغاب محمد صلاح وساديو ماني عن قائمة اللقاء، فيما شهد التشكيل العديد من التغييرات بإراحة عدد كبير من الأساسيين، كما تم الدفع بالحارس كيليهر بدلًا من أليسون بيكر.

وجاءتشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: برادلي، كوناتي، جو جوميز، تسيميكاس.

خط الوسط: نابي كيتا، كورتيس جونز، تشامبرلين.

خط الهجوم: جوردن، مينامينو، أوريجي.