شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يهدر فرصة التقدم للأهلى فى مرمى الطلائع بالدقيقة 54.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدر محمد شريف لاعب الأهلي فرصة تسجيل هدف التقدم لفريقه في مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 54 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب في كأس السوبر المصري موسم 2019-2020.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة السوبر المصري ضد طلائع الجيش مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب في كأس السوبر المصري موسم 2019-2020 .

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول في الدفاع وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في الهجوم، وحسين الشحات وطاهر طاهر ومحمد شريف في الهجوم.

ويجلس على دكة البدلاء: محمود كهربا وحسام حسن وبدر بانون وأليو ديانج وعلي لطفي وصلاح محسن ومحمود وحيد وميكيسوني ومحمد هاني.

وأعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش تشكيل فريقه الذي سيواجه الأهلي ، حيث يتكون تشكيل الطلائع من: محمد بسام في حراسة المرمى ، علي الفيل، خالد سطوحي، ، محمد ناصف، حسن مجدي في الدفاع، وأحمد عبد الرحمن زولا مهند لاشين، عمرو السيسي في الوسط، وأحمد سمير، عبد الرحمن شيكا، ميدو جابر في الهجوم.

وتشهد مباراة السوبر حضور الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش إلى جانب مسئولي إدارة الناديين و العميد محمد مرجان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضى، وإدارة المنشآت الرياضية.

ويسعى الأهلي إلى استعادة لقب السوبر إلى دولاب بطولاته وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الاندية تحقيقا للقب وحصد السوبر للمرة الثانية عشرة في تاريخه.

يدخل الأهلي مباراة السوبر للمرة الخامسة عشرة في تاريخه وعلى مدار 14 مشاركة نجح في تحقيق اللقب في 11 مناسبة، فيما يعتبر الزمالك الوصيف التاريخي لبطولة السوبر بعدما تمكن من تحقيق 4 ألقاب، ثم يأتي المقاولون العرب وحرس الحدود في المركز الثالث برصيد لقب وحيد لكل منهما.

على مدار تاريخ مشاركات الأهلي في البطولة التي انطلقت مطلع الألفية والبالغ عددها 14 مشاركة تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 5 مباريات احتكم فيهم لركلات الترجيح من نقطة الجزاء والتي انحازت للأهلي في 3 مناسبات، وتخلت عنه في مناسبتين وخسر البطل التاريخي للسوبر في مباراة واحدة وكانت أمام حرس الحدود.

نجح لاعبو الأهلي في تسجيل 15 هدفا في تاريخ مشاركاته بالسوبر، واستقبلت شباكه 8 أهداف ويعتبر الأهلي صاحب أقوى خط هجوم في المسابقة .

يعد الزمالك أكثر الفرق التي التقت بالأهلي في نهائي السوبر المصري برصيد 7 مواجهات حصد الأهلي اللقب في 5 مناسبات وخسر في مناسبتين، بينما التقى إنبي مع الأهلي في 3 مناسبات كان الفوز حليف الأهلي بالإضافة إلى مواجهتين أمام فريق حرس الحدود ثم مواجهة واحدة أمام الإسماعيلي والمصري.

ويعد فريق طلائع الجيش أحدث الوجوه التي تسجل حضورها في نهائي السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه.