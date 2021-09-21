هكذا احتفلت الكرة الإماراتية باليوم الوطني السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

حرصت الكرة الإماراتية على الاحتفال باليوم الوطني السعودي، والذي يوافق 23 سبتمبر/أيلول من كل عام.



وتحتفل المملكة العربية السعودية، يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر/أيلول 2021، باليوم الوطني الـ91 للمملكة، وهو اليوم التاريخي الذي أعلن فيه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عام 1351هـ/1932م، توحيد البلاد تحت راية واحدة، وأطلق عليها اسم "المملكة العربية السعودية" بعد كفاح استمر 32 عاما.

وقبل نحو 48 ساعة من اليوم الوطني السعودي، قامت رابطة المحترفين الإماراتية بالعديد من الخطوات، من أجل الاحتفاء بهذا اليوم.

ونشرت الرابطة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو للاحتفال باليوم الوطني السعودي، وعلقت عليه: "من دار زايد لأهلنا في المملكة العربية السعودية سلام".

من ناحية أخرى، قررت الرابطة تسمية الجولة الخامسة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين بجولة "اليوم الوطني السعودي"، للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ91.

كما أكدت الرابطة أنه سيتم تزيين الملاعب بالعلم السعودي، وكذلك عرض رسائل التهنئة على الشاشات الرئيسية في الملاعب، وغيرها من مظاهر الاحتفال التي تؤكد عمق العلاقة بين البلدين، ومدى التقارب بين الشعبين.

وأوضحت الرابطة أنها دأبت على مشاركة المملكة العربية السعودية في الاحتفال باليوم الوطني، من خلال إقامة العديد من المبادرات على مدار المواسم الماضية من دوري المحترفين، لتواصل ذلك في النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين.

يُذكر أن الجولة الخامسة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين تنطلق يوم الخميس 23 سبتمبر/أيلول ويُسدل الستار عليها يوم الجمعة.